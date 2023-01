Süße Köstlichkeiten vom Balkan erobern Paris (FOTO)

Eine Pariserin mit bosnischen Wurzeln hat beschlossen, die Kultur des Balkanraums in der Stadt der Liebe durch ihre eigene Konditorei zu fördern.

Valerija Milenkovic (24), eine gebürtige Pariserin mit Wurzeln im Dorf Snjegotina in der Nähe von Banja Luka, hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und führt nun ein eine kleine Konditorei, wie das Portal Mondo schreibt.

Jedes ihrer Desserts ist ein kleines Kunstwerk, das die Erwartungen der Kunden nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Die durchwegs positiven Kundenerfahrungen haben der kleinen Konditorei zu einem guten Ruf in ganz Paris verholfen, die Bestellbücher sind voll.

Das Instagram-Profil der Unternehmerin mit dem Namen Taste of Balkans ist voll mit Bildern von kunstvoll verzierten, schmackhaften Petits, Torten und Gebäck in verschiedenen Designs und Formen. Dazu gehört auch Gebäck in der Form der traditionellen Schuhe (Opanken) und Kappen (Sajkaca).

Das Unternehmenskonzept basiert allerdings nicht darauf, die zwei verschiedenen Kulturen – die des Balkan und die französische, miteinander zu verschmelzen, sagt Valerija. Sie versuche vielmehr, den Kunden etwas Neues und Ungewöhnliches zu bieten.

„Ich kreiere keine Fusion aus Kuchen und Torten des Balkan mit jenen, die es in beiden Küchen gibt. Es gibt kaum Nachfrage nach Produkten, wo die traditionellen Rezepte mit neuen Trends kombiniert werden. Daran halte ich mich, egal ob die Kunden aus dem Balkanraum oder aus Frankreich sind. Unseren Leuten schmeckt es, weil es sie an die Heimat erinnert, und die Franzosen wollen etwas Neues ausprobieren, das sie bisher nicht kannten „, sagt die Konditorin Milenkovic für Mondo.