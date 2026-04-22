USA-Premiere: Amazon liefert jetzt Abnehmspritzen nach Hause

Amazon mischt den Gesundheitsmarkt auf – mit einem Angebot, das Abnehmspritzen so einfach zugänglich macht wie ein Paket.

Amazon hat in den USA ein neues Gesundheitsprogramm ins Leben gerufen, das den Zugang zu sogenannten GLP-1-Medikamenten (Abnehmspritzen) erheblich vereinfacht. Über eine integrierte Plattform werden ärztliche Konsultationen, Rezeptausstellung und die anschließende Lieferung der Präparate gebündelt abgewickelt. Die entsprechenden Medikamente stammen von Pharmakonzernen wie Novo Nordisk und Eli Lilly und wirken unter anderem appetithemmend. Eli Lilly kooperiert dabei mit Amazon Pharmacy und liefert Abnehmspritzen wie Zepbound über die Plattform LillyDirect direkt an Patienten aus.

Amazons Logistikvorteil

Ein wesentlicher Vorteil des Angebots liegt in Amazons weitreichender Logistikinfrastruktur, die eine rasche – in manchen Fällen sogar taggleiche – Zustellung der kühlpflichtigen Präparate ermöglicht. Bestellungen sowie der aktuelle Lieferstatus lassen sich bequem über eine App nachverfolgen. Das Programm steht dabei nicht nur Bestandskunden offen, sondern kann auch von Neukunden genutzt werden, die die Medikamente direkt nach Hause geliefert bekommen möchten.

Kosten & Verfügbarkeit

Die anfallenden Kosten richten sich nach dem jeweiligen Versicherungsschutz der Nutzer. Für Personen mit Krankenversicherung beginnen die Preise bei rund 25 Dollar. Wer die Kosten selbst trägt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen: Tabletten sind ab 149 Dollar erhältlich, Spritzen kosten mindestens 299 Dollar.

Das Programm ist ausschließlich für Kunden in den USA zugänglich. Eine Bestellung aus Deutschland oder Österreich ist nicht möglich. Medizinische Fachleute weisen zudem darauf hin, dass eine schrittweise Reduzierung der Dosierung von Abnehmspritzen dazu beitragen könnte, die erzielten Ergebnisse langfristig zu stabilisieren.