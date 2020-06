USA übergeht EU und startet Dialog zwischen Serbien und Kosovo

Die Staatsoberhäupter Serbiens und Kosovos haben die Einladung des US-Präsidenten Donald Trump angenommen. Der Dialog zwischen beiden Streitparteien soll im Weißen Haus wieder aufgenommen werden.

US-Diplomat Richard Grenell twitterte, dass „beide Regierungen zugesagt haben, am Treffen 27 Juni in Washington teilzunehmen“.

Grenell schriebt weiter, dass eine Rückkehr zum Status quo möglich sei, insofern eine der beiden Seiten unzufrieden mit den Ergebnissen in Washington zeige. „Wie wir konstant betonten, müssen wir zuerst Fortschritt hinsichtlich des Wirtschaftswachstums erreichen. Das ist der Fokus. Ich sehe den Diskussionen freudig entgegen“, so der Diplomat weiter.

Great news! I have received the commitment from the governments of Kosovo and Serbia to temporarily pause the derecognition campaign and the seeking of international memberships in order to meet in Washington, DC at the White House on June 27 for Dialogue discussions. (1/2)