Van der Bellen wird am Donnerstag angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag, 26. Januar vor der Bundesversammlung für seine zweite Amtszeit angelobt.

Obwohl es bei der Präsidentenwahl am 17. Oktober 2022 eine Rekordzahl an Bewerbern gab, setzte sich Van der Bellen im ersten Wahldurchgang mit 56,7 Prozent der abgegebenen Stimmen durch, berichtet Kroativ.

„Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde“, lautet das in der Verfassung vorgesehene Gelöbnis für den österreichischen Bundespräsidenten.

Das Staatsoberhaupt kann daran einen religiösen Zusatz wie „So wahr mir Gott helfe“ anfügen, Van der Bellen hatte bei seinem ersten Antritt jedoch darauf verzichtet.

Bei der Angelobung gibt es keinen musikalischen oder sonstigen künstlerischen Rahmen, da sie in einer quasi regulären Sitzung der Bundesversammlung stattfindet, die ein ganz normales parlamentarisches Gremium ist. Im Anschluss an die Angelobung findet eine Feier statt, die mit einem militärischen Festakt am Heldenplatz einschließlich großer Flaggenparade und Kranzniederlegung beginnt.

Die erste Amtshandlung des angelobten Bundespräsidenten wird ein Treffen mit der Bundesregierung sein.