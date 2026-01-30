KOSMO KOSMO
Mordfall

Verdächtiger geschnappt! Pensionistin in Wien tot aufgefunden

FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein mysteriöser Todesfall erschüttert ein Wiener Pensionistenheim. Nach der Entdeckung eines Schmuckstücks im Hals des Opfers klickten für einen 61-Jährigen die Handschellen.

Eine 87-jährige Bewohnerin eines Pensionistenheims in Wien-Döbling wurde am 20. Jänner leblos in ihrem Zimmer entdeckt. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab Erstickung als Todesursache. Daraufhin übernahm der Ermittlungsbereich Leib/Leben des Wiener Landeskriminalamts den Fall.

Die Ermittlungen führten zu einem 61-jährigen türkischen Staatsangehörigen, gegen den sich ein dringender Tatverdacht erhärtete. Spezialeinheiten der WEGA nahmen den Mann am Freitag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in Wien-Penzing fest. Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

⇢ Schock in Döbling: 87-Jährige im Pflegebett ermordet

Ungeklärte Hintergründe

Die Hintergründe der Tat bleiben vorerst unklar. Ob der Verdächtige in einer Beziehung zum Opfer stand und welches Motiv vorliegen könnte, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten.

Bei der Obduktion wurde ein Schmuckstück im Hals des Opfers gefunden. Die Polizei hält sich mit weiteren Informationen zurück, um die laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamts nicht zu gefährden.

⇢ Goldene Ringe im Rachen: Erste Spuren nach Mord in Wiener Pflegeheim

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
