Bosna Sarajevo dreht Spiel in letzter Sekunde – wie knapp war das wirklich?

Kampfgeist bis zur letzten Sekunde, ein brodelnder Hallmann Dome und ein Herzschlagfinale – BC Vienna liefert gegen Bosna Sarajevo ein Basketball-Drama der Extraklasse.

Ein Basketballabend, wie ihn die ABA Liga liebt. Spannung, Emotionen und ein Finish, das allen den Atem anhielt. Trotz der Niederlage blieb vor allem eines hängen, die Wiener präsentierten sich kämpferisch, mutig und bis zur letzten Sekunde voll auf Augenhöhe. Die Gäste aus Sarajevo erwischten den besseren Start und nutzten ihre starke Wurfquote sowie leichte Vorteile unter den Körben, um sich früh abzusetzen. BC Vienna ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, hielt mit viel Einsatz dagegen und blieb konstant in Reichweite. Zur Halbzeit war die Partie offen, auch wenn Bosna leichte Vorteile auf seiner Seite hatte.

Wiener Aufholjagd

Nach der Pause steigerte sich das Team von Coach Mike Coffin sichtbar. Angeführt von Gregor Glas, der mit 23 Punkten Topscorer der Wiener war, sowie einem starken Simas Jarumbauskas mit 16 Punkten und Rasid Mahalbašić mit 14 Zählern, arbeitete sich BC Vienna Punkt für Punkt heran. Besonders im Schlussviertel entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch. Aggressive Defense, schnelle Ballbewegung und mutige Würfe brachten die Wiener zurück ins Spiel und machten den Dome zum Hexenkessel.

Knappe Entscheidung

In den letzten Sekunden lag der Ausgleich mehrfach in der Luft, doch Bosna behielt von der Freiwurflinie die Nerven und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Trotz der Enttäuschung überwog bei BC Vienna der Stolz über eine starke Teamleistung. 26 Assists und eine hohe Intensität bis zur letzten Possession unterstrichen den Auftritt.

Coach Mike Coffin zeigte sich nach dem Spiel kämpferisch. Die Moral, die Energie und der unbedingte Wille bis zur Schlusssirene unterstreichen die Entwicklung des Teams und lassen optimistisch auf die kommenden Aufgaben blicken. Das letzte Heimspiel im Grunddurchgang wartet bereits am Freitag 6. Jänner gegen KK Zadar im Hallmann Dome in Wien.

BC Vienna hat am Donnerstagabend gegen Bosna Sarajevo eine packende Partie geliefert, am Ende jedoch hauchdünn mit 86 zu 88 verloren.