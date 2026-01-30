Konzert-Chaos wegen Song Contest: Wer fliegt, wer bleibt?

Eros Ramazzotti muss seinen Wien-Auftritt absagen – der ESC-Umbau macht’s unmöglich. Während manche Shows komplett entfallen, bekommen andere Künstler Ausweichtermine.

Fans des italienischen Schmusebarden Eros Ramazzotti müssen ihre Konzertpläne ändern: Der für den 13. April angesetzte Auftritt in Wien wurde gestrichen. Hintergrund sind die notwendigen Umbauarbeiten in der Wiener Stadthalle für den Eurovision Song Contest, der vom 12. bis 16. Mai in der österreichischen Hauptstadt ausgetragen wird. Bereits gekaufte Eintrittskarten werden zurückerstattet.

Wer den Sänger dennoch live erleben möchte, hat am 6. Juni in Udine die Gelegenheit dazu – vorausgesetzt, es sind noch Restkarten erhältlich. Auf Nachfrage des Mediums „Heute“ teilte die Wiener Stadthalle mit: „Die Handhabung bereits erworbener Tickets obliegt im jeweiligen Einzelfall den Veranstaltern.“

ESC-bedingte Absagen

Die ESC-Vorbereitungen betreffen auch weitere Veranstaltungen. Die Show „Lord of The Dance“, die am 2. Mai stattfinden sollte, entfällt ersatzlos. Für das Konzert von Michael Patrick Kelly am 30. April gibt es immerhin eine Alternative: Seine Fans können ihn am 31. Juli in der Wiener METAStadt erleben.

Die Stadthalle bemüht sich, die Kritik an den ESC-bedingten Ausfällen zu relativieren und betont: „Abgesagt werden mussten lediglich drei Veranstaltungen.“

Weitere Programmänderungen

Bereits im Vorjahr musste der Komiker Felix Lobrecht eine Absage hinnehmen und reagierte mit Unmut. Auch die Veranstaltung „The Music of Hans Zimmer“ konnte nicht wie geplant stattfinden, wurde jedoch auf den 11. April vorverlegt.

Für zahlreiche andere Künstler gibt es positive Nachrichten: Schlagerstar Howard Carpendale tritt wie geplant am 22. März auf, und Sarah Connor wird am 28. März in der Wiener Stadthalle zu sehen sein. Die Burlesque-Darbietung von Dita von Teese am 18. April findet in der kleineren Halle F statt, die erst kurz vor dem ESC umgebaut wird.

Nach Abschluss des Eurovision Song Contest kehrt die Wiener Stadthalle ab dem 30. Mai zum regulären Betrieb zurück.

Den Neustart der Konzertsaison markieren die Soul-Künstler Ne-Yo & Akon.