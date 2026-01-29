„Frisches Paar“: Diese beiden Österreicher moderieren den ESC

Das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest in Wien steht nun offiziell fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski werden durch die internationale Musikveranstaltung führen, wie am Donnerstagmorgen im Ö3-Wecker verkündet wurde.

Nach der Bekanntgabe im Radio folgt am Vormittag die erste gemeinsame Pressekonferenz des neu ernannten Präsentationsteams.

Während Victoria Swarovski bereits seit einiger Zeit als potenzielle Moderatorin gehandelt wurde, kommt die Entscheidung für den 53-jährigen Schauspieler Michael Ostrowski an der Seite der 32-jährigen Tirolerin durchaus unerwartet. Die ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz äußerte sich in einer Aussendung zuversichtlich: „Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat.“ Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden.

Globale Herausforderung

Die Moderation des Eurovision Song Contest stellt eine beachtliche Herausforderung dar: Nicht nur werden tausende Fans das Spektakel live in der Wiener Stadthalle miterleben, sondern jährlich verfolgen rund 170 Millionen Zuschauer das Ereignis vor ihren Fernsehbildschirmen.