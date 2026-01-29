Drei Brüder im Eis eingebrochen: Mutter kann sie nicht rechtzeitig retten

Drei Brüder, ein zugefrorener Teich und eine Mutter, die machtlos zusehen muss. In Texas endete ein winterliches Abenteuer in einer unfassbaren Tragödie.

Ein tragisches Unglück ereignete sich in Bonham (Texas), wo drei Brüder auf einem scheinbar zugefrorenen Teich ihr Leben verloren. Trotz sofortiger Rettungsversuche konnten die Kinder nicht mehr gerettet werden.

Die Brüder Howard (6), Kaleb (8) und EJ Doss (9) wollten die winterlichen Bedingungen für ein Spiel im Freien nutzen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Cheyenne Hangaman begaben sie sich zu einem Privatgewässer, das nur etwa 31 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt lag, wie CBS berichtete.

„Plötzlich ging alles ganz schnell“, schilderte die sechsfache Mutter in einem Gespräch mit dem Nachrichtenportal. Sie hatte ihre Kinder nur Minuten vor dem Unglück noch eindringlich vor der Eisfläche gewarnt – vergeblich.

Der sechsjährige Howard, der laut seiner Mutter unbedingt „Schlittschuh fahren“ wollte, lief direkt zum nahegelegenen Teich. Ungeachtet der mütterlichen Warnung betrat der Junge die dünne Eisdecke und brach ein.

Seine Brüder Kaleb und EJ bemerkten die Notsituation und eilten zum Gewässer. Ohne zu zögern begaben sie sich selbst ins eiskalte Wasser. Die Schwester der Jungen bemerkte die verzweifelte Lage ihrer schreienden Brüder und alarmierte sofort ihre Mutter.

Verzweifelter Rettungsversuch

„Ich habe versucht, einen von ihnen hochzuheben und auf das Eis zu setzen, aber es brach einfach immer wieder ein und sie fielen zurück ins Wasser“, berichtete die verzweifelte Mutter unter Tränen.

In ihrem verzweifelten Kampf um das Leben ihrer Kinder musste sie erkennen: „Sie waren zu dritt und ich war allein – deshalb konnte ich sie nicht retten.“ Obwohl sie umgehend Hilfe rief, kamen die Einsatzkräfte zu spät. „Ich musste mit ansehen, wie sie kämpften und ertranken, und ich konnte ihnen nicht helfen“, erklärte die Mutter im Interview.

Rettungskräfte und ein Nachbar bargen Kaleb und EJ aus dem eisigen Gewässer. Noch am Unglücksort versuchten sie, die beiden Jungen wiederzubeleben. Nach dem Transport ins Krankenhaus erlagen die Kinder den Folgen ihres Rettungsversuchs.

Trauernde Familie

Der jüngste Sohn Howard verschwand unter der dünnen Eisdecke und konnte erst nach einer umfassenden Suchaktion gefunden werden. Auch für ihn kam jegliche Hilfe zu spät.

Die Mutter beschrieb ihre verstorbenen Söhne als „sehr charakterstark“. „EJ träumte davon, einmal ein Footballstar zu werden, Kaleb liebte es zu tanzen und zu singen, Howard brachte gerne Leute zum Lachen“, sagte Cheyenne gegenüber CBS.

Die Nachricht vom Schicksal der Familie verbreitete sich kurz darauf auf der Plattform X.