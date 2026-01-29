Nach Terror in Villach: Faschingsgilde fordert sechsstellige Summe vom Attentäter

Nach dem tödlichen Terroranschlag in Villach kämpft die Faschingsgilde um Entschädigung. Der Schadenersatzantrag gegen den mutmaßlichen Attentäter stößt jedoch auf Widerstand.

Nach dem Terroranschlag im Februar fordert die Villacher Faschingsgilde nun Schadenersatz in sechsstelliger Höhe. Ein entsprechender Antrag auf Privatbeteiligtenanschluss im Verfahren gegen den mutmaßlichen Attentäter wurde von der Staatsanwaltschaft jedoch abgelehnt. Das Landesgericht bestätigte am Donnerstag diese Information, die zuerst in der „Kronen Zeitung“ erschienen war. In den nächsten Tagen wird das Gericht selbst über den Antrag entscheiden.

Die Narrenvereinigung begründet ihren Vorstoß mit wirtschaftlichen Erwägungen. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte die Gilde, sie handle aus „kaufmännischer Sorgfaltspflicht“ und sei verpflichtet, den entstandenen wirtschaftlichen Schaden beim mutmaßlichen Täter geltend zu machen.

Tödlicher Anschlag

Der Anschlag ereignete sich am 15. Februar 2025 mitten in Villach, Kärnten. Ein 23-jähriger Syrer attackierte gezielt männliche Personen mit einem Messer, wobei ein 14-Jähriger getötet und fünf weitere Menschen teils lebensgefährlich verletzt wurden. Die Attacke endete erst, als ein syrischer Essenszusteller den Angreifer mit seinem Fahrzeug stoppte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und mittlerweile wegen Mordes, mehrfachen Mordversuchs und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt.

Abgesagte Feierlichkeiten

Der Vorfall überschattete die Faschingszeit in der bekannten Kärntner Karnevalshochburg. Eine bereits begonnene Faschingssitzung am Abend des Anschlags wurde abgebrochen. Zunächst hatte die Gilde noch geplant, die Fernsehaufzeichnungen der Sitzungen wie vorgesehen durchzuführen. Auch der traditionelle Faschingsumzug sollte anfangs stattfinden – allerdings mit geänderter Route, um den Tatort zu umgehen.

Erst nach weiteren Überlegungen entschied man sich schließlich, sowohl die Sitzungen als auch den Umzug vollständig abzusagen.