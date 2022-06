Ein musikalisches Sommererlebnis für Kinder

Bald sind Sommerferien. Und jedes Jahr stellt sich erneut die Frage: wo sollen meine Kinder hin, wenn ich arbeiten muss? Gewinnen Sie einen Platz im Summer Camp für Ihr Kind!

Falls Ihnen noch eine Sommerbeschäftigung für Ihr Kind fehlt, sind Sie in der Vienna International Music School gut aufgehoben. Von Einzelunterricht bis zu Gruppenaktivitäten wird alles geboten.

Das Summer Camp findet vom 04. bis zum 28 Juli in der Donaustadt statt. Mit dem KOSMO-Gewinnspiel könnte Ihr Kind das musikalische Sommererlebnis kostenlos besuchen.

Spaß in der Gruppe

Jedes angemeldete Kind erhält von Montag bis Donnerstag Einzelunterricht in wahlweise: Gesang, Klavier, Gitarre oder Violine. Anschließend an den Einzelunterricht folgen die Gruppenaktivitäten:

Einführung in Musik, Rhythmen, Notation, Schlagzeug und Instrumente

Workshop: Aufbau eines Saiteninstruments

Singen und Spielen in der Gruppe

Workshop: Bemalen von Keramik

Gruppenschwimmunterricht

Tanz-, Bewegungs- und Haltungskurse

Theaterworkshop

Besuch einer Wiener Oper

Einführung in die Musikgeschichte

Besuch im Wiener Musikmuseum

Für wen ist das Sommer Camp?

Das Angebot richtet sich an alle Kinder zwischen sechs und fünfzehn Jahren. Das Vienna International Music School Summer Camp kostet 290 Euro pro Teilnehmer. Lunchpakete sind nicht in der Studiengebühr enthalten. Für sieben Euro am Tag kann die Verpflegung allerdings dazu gebucht werden.

Unterrichtszeiten

Das Vienna International Music School Summer Camp findet von Montag bis Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 16:30 Uhr statt. Das Camp läuft vom 04. bis zum 28 Juli. Anmelden können Sie Ihr Kind per E-Mail unter: contact@vims.online

Und wie kannst du am Gewinnspiel teilnehmen?

KOSMO verlost zwei Plätze für das Vienna International Music School Summer Camp. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unterhalb. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.

Weitere Informationen:

VIMS Summer Camp – Learn and have fun