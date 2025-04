Warum isst man am Gründonnerstag eigentlich Spinat?

Die Gründonnerstag Spinat Tradition verbindet religiöse Geschichte mit kulinarischem Brauchtum. Über 52 Prozent der Österreicher halten an diesem besonderen Fastenabschluss mit grünem Gemüse fest.

Der Donnerstag vor Ostern trägt die Bezeichnung Gründonnerstag und markiert im Christentum einen bedeutsamen Tag. Die Frage nach der Verbindung zwischen dem Namen und der Farbe Grün sowie die weitverbreitete Gewohnheit des Spinatverzehrs an diesem Tag lässt sich aus christlichen Traditionen herleiten. Mit diesem Tag findet die 40-tägige Fastenzeit ihren Abschluss, und es beginnt das Triduum Sanctum (die drei heiligen Tage) mit der Erinnerung an das letzte Abendmahl. Anschließend folgen der Karfreitag als Tag der Leiden und des Todes Christi, der Karsamstag, an dem der Grabesruhe des Herrn gedacht wird, und schließlich der Ostersonntag als Feier der Auferstehung.

⇢ Warum werden zu Ostern ausgerechnet Eier gegessen?



Namensherkunft erklärt

Bezüglich der Herkunft des Namens Gründonnerstag existieren verschiedene Erklärungsansätze. Bemerkenswert ist zunächst, dass die Bezeichnung „Grün“-Donnerstag nur im deutschsprachigen Raum verbreitet ist. Eine populäre Theorie führt das „Grün“ auf den altdeutschen Begriff „Greinen“ zurück, der „weinend den Mund verziehen, klagen“ bedeutet. Andere Erklärungsmodelle beziehen sich auf die historische Praxis, dass Büßenden ab dem Gründonnerstag wieder die Teilnahme an der Kommunion gestattet war. Diese Personen galten im biblischen Sinne nun wieder „wie grünes Holz“. Die Tradition sieht zudem vor, dass am Gründonnerstag weiterhin auf Fleischverzehr verzichtet wird. Dies steht im Zusammenhang mit der Überlieferung, dass Jesus beim letzten Abendmahl ausschließlich Brot und Wein teilte.

Grünes Gemüse

Dies bringt uns zur Frage des Spinatkonsums. Wenn Fleisch vermieden wird, bietet sich Gemüse als Alternative an. Seit etwa dem 14. Jahrhundert hat sich die Gepflogenheit entwickelt, am Gründonnerstag grünes Gemüse oder Kräuter zu servieren. Spinat erscheint dabei als naheliegende Wahl, da er nach der langen Fastenperiode wertvolle Nährstoffe liefert. Selbstverständlich beschränkt sich die Auswahl nicht nur auf Spinat – auch Erbsen, Spargel oder Basilikumpesto entsprechen mit ihrer grünen Farbe dieser Tradition.

Eine Erhebung von iglo Österreich belegt konkret, dass mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung, nämlich 52,1 Prozent, an diesem besonderen Tag Spinat konsumiert.