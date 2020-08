Weiter ins Visier gerückt: Nächstes EU-Land spricht Reisewarnung für Österreich aus

Ein weiteres EU-Land hat eine Reisewarnung nach Österreich verhängt, doch wie schlimm ist die Lage in Österreich? Und wie nachvollziehbar ist der Beschluss?

Seit Samstag müssen alle Personen die aus Österreich, Großbritannien, Irland oder Griechenland einreisen, zehn Tage lang in Quarantäne. So lautet der Beschluss der norwegischen Regierung. Auch alle die aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen kommen, müssen in die Isolation.

Norwegen möchte so die Neuausbreitung des Coronavirus hemmen und einen weiteren Ausbruch verhindern. Dabei müssen alle Reisenden die aus Ländern mit mehr als 20 bestätigten Covid-19-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen kommen in Quarantäne.

Seit der adaptierten Neuregelung sind es insgesamt zwei Dutzend europäische Staaten betroffen, darunter bereits jetzt schon auch Frankreich, Spanien, Polen und die Schweiz, gegen die das Land eine Reisewarnung verhängte.

Norwegen selbst weigert sich ebenfalls weitere Corona-Beschränkungen im Land zu lockern oder aufzuheben. Die Norweger wurden angehalten, nicht ins Ausland zu reisen.

