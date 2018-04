Wieder dicke Busenfreundinnen: JK und Dara provozieren mit heißem Clip (VIDEO)

Viele staunten nicht schlecht, als sie hörten, dass Jelena Karleuša Special Guest bei Daras Konzert in Belgrad war.Für noch viel mehr Aufsehen sorgten jedoch das dazugehörige „Artwork-Video“ der beiden serbischen Diven, in welchem sie in sexy Klamotten Daras Hit „Galama“ zum Besten geben.

Dieses Video wurde gefilmt, um während des gemeinsamen Auftrittes bei Daras Konzert in der Štark-Arena, welches übrigens vergangenes Wochenende stattfand, im Hintergrund auf den großen Leinwänden gezeigt zu werden.

Lesen Sie auch: Dara Bubamara imitiert Schock-Rocker Marylin Manson (VIDEO) Die Skandalnudel Dara schoss in der vergangenen Episode von „Tvoje lice zvuči poznato“ mal wieder den Vogel ab und versetzte das Publikum ins Staunen.

Sexy Lehrerin „vermöbelt“ Schülerin

Die beiden Sängerinnen zeigen sich im Artwork mehr nur von ihrer heißen Seite. Während Dara als leichtbekleidetes Schuldmädchen mit viel Ausschnitt die Schulbank drückt, so ist die Professorin Jelena fast nackt.

In einem durchsichtigen Plastikkleid, mit abgeklebten Brustwarzen und mit einem Zeigestab „bewaffnet“ verprügelt sie in einem Moment auch die „unartige“ Schülerin Dara.

Das Video findet ihr auf der zweiten Seite.