Wiener Autofahrer rastet aus und geht auf Aktivisten los (VIDEO)

Die Klima-Kleber haben am Gürtel erneut zugeschlagen. Ein Autofahrer ist komplett ausgerastet, dass er einen Aktivisten angegriffen hat.

Mehrere Personen haben sich heute Morgen beim Westbahnhof versammelt um den Straßenverkehr zu blockieren, indem sie sich teilweise mit einer Hand an die Fahrbahn klebten. Am Gürtel ist es deswegen zu einem Mega-Stau gekommen.

Einem aggressiven Autofahrer reichte es, dass er die Aktivisten von der Straße schaffte. Er soll dabei auch auf einen selbsternannten Klimaretter eingetreten haben. Ob der Aktivist verletzt wurde, ist noch unklar.



Der Wiener Polizei ist es abermals durch ein rasches Einschreiten gelungen einige Aktivisten an einem Ankleben an die Fahrbahn zu hindern. Nachdem die nicht angezeigten Versammlungen behördlich aufgelöst wurden, ein freiwilliges Verlassen der Örtlichkeit der Aktivisten nicht stattfand, wurden die Personen mit einem speziellen Mittel vom Asphalt gelöst und anschließend von der Fahrbahn gebracht.



Die Blockaden fanden an folgenden Orten statt:

• Praterstraße

• Ausstellungsstraße

• Franzensbrücke

• Lassalleestraße

• Nordbahnstraße

• Gürtel

Insgesamt waren bereits 18 Personen an den Blockaden beteiligt. Diese wurden alle nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Es wurden zahlreiche Anzeigen nach diversen verwaltungsrechtlichen Gesetzesmaterien gelegt. Weiters werden den Teilnehmern die Kosten des Einsatzes gemäß dem Sicherheitspolizeigesetz vorgeschrieben.