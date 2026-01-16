Wunder-Puder aus Korea: Blutstillung in nur einer Sekunde

Südkoreanische Wissenschaftler haben ein revolutionäres Wundpuder entwickelt, das innerhalb einer Sekunde Blutungen stoppt. Das primär für militärische Einsätze konzipierte Mittel könnte künftig auch bei zivilen Katastropheneinsätzen zum Einsatz kommen. Die vom südkoreanischen Verteidigungsministerium finanzierte Entwicklung übertrifft bisherige pulverförmige Blutstillungsmittel durch ein breiteres Anwendungsspektrum und verbesserte Lagerfähigkeit.

Das unter dem Namen „AGCL“ bekannte Pulver wurde vom Technologiezentrum KAIST in Südkorea entwickelt und besteht ausschließlich aus körperverträglichen Naturstoffen. Alginat und Gellangummi bilden die Basis, wobei letzteres mit dem im Blut enthaltenen Kalzium reagiert und durch Gelbildung für einen schnellen Wundverschluss sorgt. Die enthaltene Komponente Chitosan verstärkt den blutstillenden Effekt durch Verbindung mit Blutbestandteilen.

Sofortige Wirkung

Das medizinische Fachportal SciTechDaily berichtet, dass dieses Hämostatikum nach dem Aufbringen auf die Wunde binnen einer Sekunde eine schützende Hydrogel-Barriere formt. Das Mittel eignet sich für Hautverletzungen verschiedenster Art und Tiefe. Durch seine dreidimensionale Struktur kann es mehr als das Siebenfache seines Eigengewichts an Blut aufnehmen.

Selbst bei starkem Druck und intensiven Blutungen gewährleistet es eine effektive Blutstillung. Zusätzlich eliminiert das Mittel nahezu alle Bakterien mit einer Wirksamkeit von 99,9 Prozent.

Extreme Haltbarkeit

Die Wirksamkeit des Pulvers bleibt auch unter widrigen Umständen erhalten. Bei Raumtemperatur ist es über zwei Jahre haltbar und widersteht extremen Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit und intensiver Hitze – Umgebungsfaktoren, die auf Militärstützpunkten häufig anzutreffen sind.