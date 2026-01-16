Vom Opfer erkannt: Laptop-Räuber klickt sich selbst ins Aus

Erst brutal zugeschlagen, dann dreist weiterverkauft: Ein Räuber bot seine Beute auf derselben Plattform an, wo er sie erworben hatte – mit fatalen Folgen.

Ein 27-jähriger Österreicher geriet in die Fänge der Polizei, nachdem er einen dreisten Raubüberfall verübt hatte. Der Mann hatte zunächst Interesse an einem Laptop vorgetäuscht, der auf einer Online-Plattform zum Verkauf stand. Bei der vereinbarten Übergabe in Wien-Döbling schlug er jedoch unvermittelt zu, attackierte den Verkäufer und flüchtete mit dem Gerät. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Fataler Fehler

Die kriminelle Karriere des Täters war jedoch nur von kurzer Dauer. Bereits am Folgetag stellte er die Beute auf derselben Internet-Plattform zum Verkauf. Der rechtmäßige Besitzer erkannte seinen Laptop online wieder und verständigte umgehend die Behörden.

Die Polizei konnte den Verdächtigen noch am Donnerstagabend im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs dingfest machen.

Dank der vorhandenen Kaufbelege und der eindeutigen Seriennummer konnte das Gerät zweifelsfrei identifiziert und seinem Eigentümer zurückgegeben werden.