Zoo Schönbrunn überrascht mit Gratis-Programm!

Vom tierischen Weltmeister bis zum Wackel-Schneemann: Der Tiergarten Schönbrunn verwandelt die Adventzeit in ein besonderes Erlebnis für kleine Tierfreunde. Mit Beginn der Adventzeit wächst die Weihnachtsvorfreude täglich. Der Tiergarten Schönbrunn in Wien bietet auch heuer wieder ein vielfältiges Programm an: thematische Kinderführungen an allen Adventsonntagen sowie die beliebte Veranstaltung “Warten auf das Christkind” am Heiligabend.

Die Adventsonntage stehen ganz im Zeichen spezieller Kinderführungen mit wechselnden Themenschwerpunkten. Den Anfang macht am 30. November eine Entdeckungsreise zu den “tierischen Weltmeistern”. Dabei lernen die Besucher unter anderem die Geparde als schnellste Landsäugetiere und die Wasserschweine als größte Nagetiere der Welt kennen.

Am 7. Dezember widmet sich die Führung den unterschiedlichen Strategien der Zootiere im Umgang mit der kalten Jahreszeit – von den kälteresistenten Sibirischen Tigern bis zu den wärmeliebenden Orang-Utans.

Die Führung am 14. Dezember steht unter dem Motto “Hoch aus dem Norden”. Der Rundgang führt die jungen Besucher zu Eisbären, Arktischen Wölfen und Rentieren. Zum Abschluss der Adventführungen rücken am 21. Dezember die “Krippentiere” in den Fokus – darunter Schafe, Ziegen und Rinder.

Weihnachtsprogramm Heiligabend

Für Kinder ist der 24. Dezember besonders aufregend, und ein Ausflug in den Tiergarten Schönbrunn hilft, die Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken. Das Programm beginnt bereits am Vormittag: Die Fütterungen von Mähnenrobben, Pinguinen und anderen Tiergartenbewohnern sorgen für kurzweilige Unterhaltung. In der Adventwerkstatt der Tiergarten ORANG.erie können die Kinder zudem weihnachtliche Geschenke basteln – von Tannenzapfen-Schneeeulen über Engerl bis hin zu Wackel-Schneemännern.

Für alle Veranstaltungen fallen keine zusätzlichen Kosten an, lediglich der reguläre Eintrittspreis ist zu entrichten. Der Tiergarten hat im Dezember täglich geöffnet – auch an Feiertagen – von 9:00 bis 16:30 Uhr.

Praktische Infos

Die Kinderführungen beginnen jeweils um 14:30 Uhr am Infocenter bei der Kassa Hietzing und dauern eine Stunde. Die Teilnahme ist im Eintrittspreis inbegriffen, eine erwachsene Begleitperson wird vorausgesetzt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Die Weihnachtsaktivitäten am 24. Dezember 2025 finden von 9:00 bis 16:00 Uhr in der Tiergarten ORANG.erie statt.

Auch hier ist nur der reguläre Eintrittspreis zu bezahlen, und eine Anmeldung ist nicht notwendig.