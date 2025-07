Zu schön für den Wecker“ – TikTokerin sorgt für Empörungswelle

Eine junge, blonde TikTok-Influencerin aus dem US-Bundesstaat Indiana sorgt derzeit mit ihrer provokanten Einstellung zur Arbeitswelt für Aufsehen. Lucy Welcher macht in den sozialen Medien unmissverständlich klar, dass sie keinerlei Ambitionen für eine konventionelle Berufslaufbahn hegt.

In einem aktuell viral gehenden Video äußert sich die Social-Media-Persönlichkeit abfällig über reguläre Arbeitsverhältnisse. Mit einem Eiskaffee in der Hand, aus ihrem Auto heraus, erklärt sie entschieden: „Sieht es so aus, als würde ich die nächsten 60 Jahre jeden Tag um sechs Uhr früh aufstehen wollen? Nein!“ Ihr selbstbewusstes Argument gegen das Arbeitsleben: „Ich bin zu hübsch dafür!“

Widersprüchliche Realität

Diese Begründung stößt selbst in der TikTok-Gemeinschaft auf Verwunderung. Trotz beachtlicher 84.000 Follower und über 10 Millionen Likes auf ihrem Account „luluhasfun“ scheint Welcher mit ihrer Online-Präsenz kaum nennenswerte Einnahmen zu erzielen. Paradoxerweise besucht sie nebenbei noch die Schule und geht genau der Art von Arbeit nach, die sie in ihren Videos so vehement ablehnt.

Die Reaktionen im Internet fallen zwiespältig aus. Während einige Nutzer ihre unverblümte Art schätzen, hagelt es von anderen Kritik.

„Du bist für gar nichts zu hübsch!“, kommentiert eine Nutzerin direkt.