Cecas Erfolgsgeheimnis heißt Dino Merlin

Lepa Brena, Svetlana Ceca Ražnatović, Vesna Zmijanac, Zdravko Čolić: Das klingt wie eine Liste von Sängern, die eine Menge großer Hits gesungen haben. Hinter jedem erfolgreichen Künstler steckt ein talentierter Songwriter. In diesem Fall ist es kein anderer als der bosnische Sänger und Produzent Dino Merlin.

Dino Merlin scheint ein wandelbarer Musiker zu sein, der sich in verschiedene Künstler reinfühlen kann. Die beste Voraussetzung, um als Songwriter zu arbeiten, oder? Nicht zufällig werden die von ihm geschrieben Songs von einigen erfolgreichen Künstlern gesungen.

LESEN SIE AUCH: DIESER FRAU IST TOMA ZDRAVKOVIĆS „JELENA“ GEWIDMET “O gde si Jelena, da mi srce smiriš? Da u ovoj noći malo dušom danem, …”– so beginnt der Refrain einer der schönsten Lieder des Königs der Kafanas Toma Zdravkovićs. Nur wenige wissen allerdings, für wen er dieses Lied schrieb.

Ob es nun das ewige “Kad zamirišu jorgovani” oder “Beograd” ist – Millionen Menschen aus der Region summen Dino Merlin seine Songs. Nur dem harten Kern seiner Fans ist wahrscheinlich bekannt, dass es sich bei Vesna Zmijanac’ Hits „Sama sam“, „Zar bi me drugom lako dao“ und Lepa Brenas legendärem Song “Jablane” oder Čolas “Sa mojih usana” um Merlins-Kompositionen handelt.

Eine seiner wohl für den Großteil der Ex-Yu-Community unbekanntesten Kollaborationen ist jene mit der serbischen Turbo-Folk-Sängerin Svetlana Ceca Ražnatović. Ihre Lieder “Žarila sam žar”, “Zaboravi” und “Beograd” stammen aus der Feder von Dino Merlin. Erst kürzlich bestätigte Ceca, dass sie Dino Merlin auf ihrem damaligen Album nicht als Autor angegeben hat.

“‘Cecas Lieder ‘Beograd’, ‘Zaboravi’ i ‘Žarila sam žar’ habe ich Ceca im Jahr 1991 in einem Züricher Hotel gegeben. Damals war sie mit Haro Samardžić zusammen. Der Mann, in den sie sehr verliebt war, und auch mir war er sympathisch. Als sie mir das Geld angeboten haben, sagte ich ihnen: ‘Nein, diese Lieder sind große Hits, ich will Tantieme.‘ Sie haben mich als Autor verheimlicht. Daraufhin hat sich Ceca bei mir gemeldet. Es ging um ihr neues Album, sie wollte erneut mit mir zusammenarbeiten. Damals sagte ich ihr, dass sie zunächst ihre Schulden bei mir begleichen soll. Sie hat notorische Lügen verbreitet. Eine davon war, dass wir ordentlich und angemessen zusammenarbeiten. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, würde ich sie auf einem meiner Konzerte treffen”, so Dino Merlin gegenüber dem bosnischen Medium Puls.

Ein Blick auf seine Stücke, die er für Ceca schrieb: