20-jähriger Afghane kassierte 40.000 Euro Sozialhilfe!

Der Asylwerber erschlich sich über die Jahre 40.000 Euro Sozialhilfe von den Behörden.

Weil er einen Asylantrag unter falscher Identität stellen musste, um in Österreich bleiben zu können gab er sich als minderjährig aus und erhielt so den Zuspruch auf höhere Leistungen.

Im April 2014 stellte er den Antrag auf internationalen Schutz in Österreich, so die Polizei Kärnten. Dabei gab er ein falsches Geburtsdatum an und stellte erneut einen falschen Antrag im Juli 2017, so laut einem Bericht der „Heute“.

Durch die angebliche Minderjährigkeit erhielt er die Möglichkeit auf höhere Leistungen aus der Grundversorgung. Somit kassierte er über mehrere Jahre verteilt, einige zehntausend Euro. Gegenüber der „Heute“ bestätigte ein Sprecher der Polizei Kärnten: „Wir sprechen hier von einer Gesamtsumme von über 40.000 Euro“.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl leitete nun ein Aberkennungsverfahren ein und der Afghane wurde angezeigt.