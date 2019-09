Nach Selbstmordversuch von serbischer Sängerin: Vater nimmt sich das Leben

Die kontroverse Sängerin Dunja Ilić lebt bereits seit einiger Zeit in Italien. Vor wenigen Tagen kündigte sie ihren Selbstmord auf Instagram an. Einen Tag später nahm sich ich Vater das Leben.

Eine Geschichte aus dem serbischen Jet-Set, die trauriger und erschütternder nicht sein kann. In den vergangenen Jahren fiel Dunja Ilić immer wieder mit Alkohol- und Drogenexzessen auf. Auch ihre Beziehung zu einem Bosnier, der sie grün und blau prügelte, dominierte Tagelang die Balkanmedien. Die letzten Schlagzeilen machte die Sängerin mit einem Porno-Video, welches auf diversen Seiten für Erwachsenen auftauchte. (KOSMO berichtete)

Selbstmordankündigung auf Insta

Vor wenigen Tagen dann der wohl größte Schock: Nachdem Dunja Ilić eine Überdosis an Tabletten einnahm, startete sie eine Liveübertragung auf Instagram, erzählte von Missbrauch durch ihren Vater und dem Wunsch, nicht mehr leben zu wollen:

„Ich sterbe in einer Stunde, ich habe Angst vor dem Unbekannten. Ich bitte euch, hört mir zu. Ich erzählte das jetzt nicht, um im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe vor einem Jahr aufgehört, Alkohol zu trinken und Koks zu nehmen. Ich werde sterben und es ist mir sche**egal – und wenn ich nicht sterbe, dann ist es mir auch schei**egal“, begann die Sängerin ihre schockierende Instagram-Übertragung.

„Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr missbraucht worden. Als ich mit meinem Vater und seiner damaligen Freundin auf einer Reise war, kommentierte sie, dass seine Beziehung zu mir klassischer Inzest und krank sei. Ich glaube auch heute noch, dass mein Vater Gefühle mir gegenüber hatte, die weit über typische väterliche Gefühle hinausgehen. Ich werde sterben, ich habe nichts zu verlieren“, so Dunja weiter.

Bewusstlos aufgefunden

Ihre Fans und Familie machten sich nach dieser Live-Einschaltung große Sorgen um die Sängerin und verständigten sofort die italienische Polizei. Lange wusste man nicht, wie es um Ilić steht.

Dann die erleichternde Nachricht: Dunja ist am Leben. Sie wurde bewusstlos in der Wohnung gefunden, ins Krankenhaus eingeliefert und der Magen ausgepumpt. Derzeit befindet sie sich immer noch in medizinischer Behandlung. Ihre Mutter reiste nach Bologna, um an der Seite ihrer Tochter zu sein.

Nächster Schock: Vater nahm Überdosis

Nur wenige Tage nach dem Selbstmordversuch der Sängerin wurde ihr Vater tot in seiner Belgrader Wohnung aufgefunden. Wie der Dunja Ilićs PR bestätigte, verstarb Jovan Ilić am 21. September – nur ein Tag nach der Live-Übertragung seiner Tochter.

Ermittlungen ergaben, dass sich Dunjas Vater selbst mit einer Überdosis an Tabletten das Leben nahm. Dass es sich um Selbstmord handelt, untermauert auch ein Abschiedsbrief. Darin schrieb Jovan Ilić, dass er die Anschuldigungen seiner Tochter nicht aushalten könne.

Hilfe bei Depressionen findest du bei der Telefonseelsorge (142) sowie bei Rat auf Draht (147) und online: www.kriseninterventionszentrum.at & www.bittelebe.at.