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Titelkurs

3. Runde gestartet: Wo man Djokovic gegen das 19-jährige Wunderkind jetzt schauen kann

3. Runde gestartet: Wo man Djokovic gegen das 19-jährige Wunderkind jetzt schauen kann
Foto: epa/CHRISTOPHE PETIT TESSON
2 Min. Lesezeit |

Djokovic kämpft sich durch Paris – und bekommt es als Nächstes mit einem 19-jährigen Ausnahmetalent zu tun.

Novak Djokovic ist weiter auf Titelkurs bei den French Open. Der Serbe benötigte in der zweiten Runde 3:43 Stunden, um seinen Gegner zu bezwingen – und gab dabei, wie schon im Auftaktmatch, einen Satz ab. Als Nummer vier der Welt rückt der „Djoker“ nach dem überraschenden Ausscheiden von Jannik Sinner einem vierten Triumph auf der Anlage am Philippe-Chatrier-Court nun spürbar näher. Bislang gewann Djokovic die French Open dreimal: 2016, 2021 und 2023.

Nächste Herausforderung

In der dritten Runde wartet auf Djokovic eine ungewöhnliche Herausforderung: der 19-jährige Brasilianer Joao Fonseca. Das Ausnahmetalent, derzeit auf Rang 30 der ATP-Weltrangliste geführt, überzeugte bislang mit Siegen gegen Luka Pavlovic und Dino Prizmic und präsentiert sich als einer der aufregendsten Youngster des Turniers.

In Österreich ist das Duell kostenlos bei ServusTV On zu sehen.

Zusätzlich übertragen Eurosport und HBO Max die French Open live. Eurosport verweist darauf, dass bei HBO Max alle Matches des Turniers im Livestream verfügbar sind.

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