32-Milliarden-Projekt: Vietnam baut größtes Stadion der Welt

Vietnam baut – und plant dabei gleich den größten Sporttempel der Welt. Ein Milliardenprojekt mit historischer Dimension.

Vietnam setzt ein Zeichen – und was für eines. Im Süden der Hauptstadt Hanoi, in der Gemeinde Thuong Phuc, nimmt ein Bauprojekt Gestalt an, das die Welt des Sports neu vermessen könnte: das Trong-Dong-Stadion. 135.000 Sitzplätze, Kosten von rund 32 Milliarden Euro – und der erklärte Anspruch, die größte Arena auf dem Planeten zu werden.

Die vietnamesische Regierung genehmigte die Pläne im Dezember 2025, der Bau begann unmittelbar darauf. Rund um das Stadion soll eine vollständige olympische Sportstadt entstehen. Das architektonische Konzept lehnt sich an die Dong-Son-Trommel an, eines der prägendsten Kultursymbole der vietnamesischen Geschichte.

Vingroups Mammutprojekt

Hinter dem Vorhaben steht der Mischkonzern Vingroup. Dessen Chef Pham Nhat Vuong, geschätztes Vermögen: 26,1 Milliarden US-Dollar, gilt als reichster Mann des Landes. Doch das Trong-Dong-Stadion soll weit mehr sein als ein bloßes Prestigeobjekt.

Technisch denkt das Projekt in anderen Dimensionen: Der Rasen lässt sich binnen sechs bis zehn Stunden vollständig austauschen. Intelligente Sitzsysteme mit 5G-Anbindung und Echtzeit-Sicherheitsüberwachung gehören ebenso zum Konzept wie ein konsequenter Nachhaltigkeitsansatz – 70 Prozent des Wassers werden recycelt, UV-Schutz und natürliche Belüftung sollen den Energiebedarf der Klimaanlagen deutlich reduzieren. Für den Empfang internationaler Staatsoberhäupter ist ein eigens konzipierter VIP-Bereich vorgesehen.

Globaler Größenvergleich

Derzeit trägt das nordkoreanische Stadion Erster Mai in Pjöngjang mit 114.000 Plätzen den Titel der weltgrößten Fußball- und Leichtathletik-Arena. Das marokkanische Hassan-II.-Stadion bei Casablanca, aktuell im Bau, kommt auf 115.000 Plätze. Selbst das Narendra-Modi-Stadion im gujaratischen Ahmedabad mit seinen 132.000 Sitzplätzen – allerdings ausschließlich für Cricket genutzt – würde hinter dem vietnamesischen Vorhaben zurückbleiben.

Fertiggestellt werden soll das Stadion im August 2028. Die gesamte Olympische Sportstadt inklusive Verkehrsinfrastruktur, neuem Stadtviertel und allen zugehörigen Einrichtungen soll bis 2035 komplett stehen.

Vietnam will sich dauerhaft als Ausrichterland für Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und kontinentale Turniere etablieren.