6 Nobelpreisträger vom Balkan (GALERIE)

Der Nobelpreis wird jährlich an bedeutende Menschen aus den Gebieten Physik, Chemie, Physiologie bzw. Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verliehen. Ein paar von ihnen stammen auch vom Balkan.

Der schwedische Erfinder und Industrielle Alfred Nobel gilt als Initiator der Verleihung, die jedes Jahr an Nobels Todestag, dem 10. Dezember stattfindet. Der Nobelpreis ist die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen, welchen auch einige Überflieger mit Wurzeln am Balkan abstaubten.

Ivo Andrić, Nobelpreis für Literatur 1961

Wegen seines berühmtesten Romans „Die Brücke über die Drina“ wurde der jugoslawische Schriftsteller, Diplomat und Politiker 1961 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.

Mutter Theresa, Friedensnobelpreis 1979

Die indische Ordensschwester und Missionarin albanischer Abstammung, Mutter Teresa, bürgerlich Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, wurde durch ihre Arbeit mit Armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden berühmt. 1979 erhielt sie für ihren unermüdlichen Einsatz den Friedensnobelpreis.

