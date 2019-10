Halle-Attentat: „So viele Anti-Weiße töten wie möglich,..“ (BILDER)

Nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge und dem Mord an zwei Menschen taucht nun eine Art Manifest des Täters auf.

Im Internet wurde ein Dokument gefunden das Bilder und Waffen vom Halle-Attentat zeigt und den Verweis auf ein Live-Video enthalten soll, so laut einem Artikel der „Kronen Zeitung“. Dazu folgte ein Text in dem als Ziel genannt wurde „so viele Anti-Weiße zu töten wie möglich, vorzugsweise Juden“.

Die PDF-Datei soll am 1. Oktober angelegt worden sein und weitere Hinweise enthalten in denen klar wird wie viel Planung in dem gestrigen Angriff steckt, so Rita Katz, Leiterin der auf die Beobachtung von Extremisten spezialisierten Site Intelligence Group.

The disturbing video shows attacker first espousing far-right talking points, then driving to synagogue. He grows frustrated when he cannot enter & shoots random woman in street. Appearing to improvise, enters business & kills another before fleeing (others appear to evade him). pic.twitter.com/SJwo696qoL

— Rita Katz (@Rita_Katz) 9. Oktober 2019