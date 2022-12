Balkan-Duett erobert 1. Platz der Austro-Charts (VIDEO)

Die zwei bekannten serbischen Sänger haben ihre Stimmen vereint und so ihre Fanbase in Österreich erweitert. Zum ersten Mal haben sie mit ihrem neuen Duett den ersten Platz in den österreichischen Charts ergattert.

Sänger Dejan Matic und Sängerin Milica Todorovic veröffentlichen nach langer Zeit ein Lied namens „ne dam da nemam te“. Die Musiker nahmen gemeinsam ein Duett auf. Das Lied verspricht ein Mega-Erfolg zu sein.

Wenn man bedenkt, dass Milica Todorovic und Dejan Matic das Trending mit Folk-Song getoppt haben, die nicht unbedingt den heutigen Geschmack zutreffen, bedeutet das, dass die Menschen moderne Texte satt oder einfach einen Ausgleich benötigt haben. Manche Lieder können einfach nicht aussterben und dieses Duett wird bestimmt auch dazu gehören.

Dieses Jahr gab es wirklich viele Balkan-Hits, die die Trendings in Österreich stürmten. Auch Buba Corelli, Voyage, Breskvica, aber auch Nucci eroberten Österreich mit den Balkan-Beats. Zu Beginn der Woche stürmte auch Radisa Trajkovic Djani mit seiner neuen Single “Svako nek svoju srecu bira” den ersten Platz in den österreichischen Charts. All diese Lieder wurden zu großen Hits.