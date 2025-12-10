Balkan-Reisende aufgepasst: Sonderregelung an serbisch-ungarischer Grenze

Der Grenzübergang Backi Vinogradi-Ásotthalom zwischen Serbien und Ungarn wird während der Feiertage deutlich längere Öffnungszeiten haben. Vom 10. Dezember bis 11. Jänner bleibt die Grenze täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet – drei Stunden länger als im regulären Betrieb.

Die Maßnahme wurde gezielt für den Zeitraum der Neujahrsfeiertage getroffen, in dem traditionell viele Reisende von Serbien nach Ungarn unterwegs sind. Die Entscheidung erfolgte in Abstimmung zwischen der Grenzverwaltung des Innenministeriums und den ungarischen Behörden.

Reisende sollten beachten, dass der Grenzübergang ausschließlich für den Personenverkehr konzipiert ist. Busse und Gütertransporte müssen weiterhin alternative Routen nutzen.

Die verlängerten Öffnungszeiten kommen zu einem günstigen Zeitpunkt, da sich die Wartezeiten an den Grenzen seit Einführung des neuen europäischen Ein- und Ausreisesystems (EES) ohnehin verlängert haben.

Für Reisende in dieser Region könnte die temporäre Änderung daher eine spürbare Erleichterung darstellen.