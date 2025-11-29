Betrugsvorwürfe: Internationale Großfahndung bringt Ex-F1-Pilot hinter Gitter

Der ehemalige Formel-1-Pilot Adrian Sutil befindet sich nach einer koordinierten Razzia in Untersuchungshaft. Die Behörden nahmen den 42-Jährigen im Rahmen einer länderübergreifenden Operation fest, die gleichzeitig in Monaco, der Schweiz und Deutschland durchgeführt wurde.

Wie die “Bild” berichtet, wird gegen Sutil wegen Betrugsvorwürfen ermittelt. Ein bereits vorliegender Haftbefehl wurde nach seiner Festnahme von einem Richter in Vollzug gesetzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hält sich mit Details noch zurück, spricht jedoch von Verdachtsmomenten des “gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall” sowie “gemeinschaftlicher Unterschlagung”.

Internationale Razzia

Die Durchsuchungsaktionen fanden am Donnerstagvormittag an mehreren Standorten statt. Neben Objekten in Monaco und der Schweiz wurden auch Räumlichkeiten in Sindelfingen durchsucht, wo der Ex-Rennfahrer offenbar auch festgenommen wurde.

Für Sutil ist dies nicht die erste juristische Auseinandersetzung – bereits 2012 wurde er nach einem Vorfall in Shanghai wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.