Bosnische Polizisten wegen Kinderhandel verhaftet – Ermittlungen laufen

Menschenhandel, Minderjährige, Männer in Uniform: Im Kanton Tuzla erschüttert ein Ermittlungsfall das Vertrauen in den Staat.

Im Kanton Tuzla hat die Kriminalpolizei im Zuge umfangreicher Ermittlungen wegen Menschenhandels vier Personen festgenommen – darunter aktive Polizeibeamte. Der Fall sorgt für erhebliche Unruhe in der Region: Nach inoffiziellen Angaben soll es bei den Vorwürfen um die organisierte Anstiftung Minderjähriger zur Prostitution gehen.

Die Festnahmen erfolgten auf Anordnung der Kantonsstaatsanwaltschaft Tuzla im Rahmen des laufenden Verfahrens gegen Besim Kopic und weitere Beschuldigte. Kopic, ein Polizeiinspektor aus Kalesija, gilt als Hauptverdächtiger im Fall der sexuellen Ausbeutung von zwei 15-jährigen Mädchen – er soll Geld von anderen Männern für den Missbrauch angenommen haben. Unter den Verhafteten befinden sich zwei Beamte der Polizeistation Kalesija – E.K. (23) und I.H. (24), beide aus Kalesija – sowie A.H. (36) aus Živinice, der der dortigen Polizeistation angehört. Als vierte Person wurde M.J. (64) aus Banovići festgenommen.

Beamte unter Verdacht

Nach Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchungen sollen alle Festgenommenen der Kantonsstaatsanwaltschaft Tuzla übergeben werden, die die Ermittlungen leitet. Dass ausgerechnet Männer in Uniform zu den Verdächtigen zählen, erschüttert das ohnehin angespannte Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institutionen zusätzlich.

Das Verfahren rund um Besim Kopic läuft bereits seit geraumer Zeit. Frühere Festnahmen hatten bereits auf ein verzweigtes Netzwerk hingedeutet, das mit organisierter Kriminalität und Ausbeutung in Verbindung gebracht wird. Die zuständigen Behörden haben angekündigt, die Ermittlungen fortzusetzen – weitere Festnahmen in den kommenden Tagen seien nicht auszuschließen.