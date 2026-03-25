Neues Pädophilen-Netzwerk aufgetaucht: Europol, Serbien und Kroatien ermitteln grenzüberschreitend

Ein Facebook-Konto mit harmlosem Namen gerät ins Visier der Behörden – die Spur führt über die Grenze.

Die serbischen Behörden haben Ermittlungen gegen ein Facebook-Konto eingeleitet, das unter dem Namen „Cerke i tate dopisivanje“ – sinngemäß „Briefwechsel zwischen Töchtern und Vätern“ – betrieben wurde. Der Verdacht: Das Konto könnte als Plattform für unangemessene Kontakte zwischen Erwachsenen und Minderjährigen gedient haben. Die Ermittlungen wurden auf Anordnung der Sonderabteilung zur Bekämpfung von Hightech-Kriminalität der Belgrader Staatsanwaltschaft eingeleitet.

Kroatischer Administrator

Im Zuge der Untersuchungen arbeiteten die Beamten des serbischen Innenministeriums eng mit dem Konzern Meta zusammen, um relevante Nutzerdaten zu sichern und auszuwerten. Dabei stellte sich heraus, dass der Administrator des fraglichen Kontos nicht in Serbien sitzt, sondern in Kroatien. Ob und in welchem Ausmaß tatsächlich Kommunikation mit Minderjährigen stattgefunden hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Europol eingeschaltet

Sämtliche bislang gesammelten Erkenntnisse werden an die zuständigen kroatischen Behörden sowie an Europol übermittelt, um die notwendigen Folgemaßnahmen einzuleiten.

Das serbische Innenministerium betonte, den Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum konsequent verfolgen zu wollen – und derartige Erscheinungen künftig noch entschlossener zu bekämpfen.