Gesichtserkennung durch KI: Babysitter als Kinderschänder entlarvt

Darknet, KI und Gesichtserkennung: Ein internationaler Ermittlungserfolg bringt einen Kärntner Babysitter vor Gericht.

Am Donnerstag steht ein Kärntner Babysitter vor dem Landesgericht Klagenfurt – die Vorwürfe wiegen schwer: Ihm werden unter anderem zum Teil schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen, der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses sowie die Herstellung von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial zur Last gelegt. Die mutmaßlichen Taten sollen sich im Bezirk Klagenfurt-Land ereignet haben.

Darknet-Spur führt zu Täter

Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler durch Hinweise australischer Cyber-Experten: Diese hatten im Darknet aufgetauchte Videos der Missbrauchshandlungen ausgewertet – mithilfe von Künstlicher Intelligenz sowie einer Gesichtserkennungssoftware gelang es ihnen schließlich, die Identität eines der betroffenen Kinder zu ermitteln. Dass der Beschuldigte die Taten gefilmt hatte, wurde ihm letztlich zum Verhängnis und führte zu seiner Identifizierung, wie Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl am Mittwoch auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“ bestätigte.

Unterbringung beantragt

Die Staatsanwaltschaft beantragt neben einer Verurteilung auch die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Zwar sei er den Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen, jedoch bestehe die begründete Befürchtung, dass er ohne entsprechende Maßnahmen erneut straffällig werden könnte.

Das Schöffenverfahren unter dem Vorsitz von Richter Gernot Kugi beginnt am Donnerstag um 13 Uhr – ein Urteil könnte noch am selben Nachmittag fallen.