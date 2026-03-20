Operation Alice: 600 Darknet-Pädophile weltweit enttarnt

Fünf Jahre Ermittlungen, 23 Staaten, über 600 Verdächtige – ein Darknet-Netzwerk mit Kindesmissbrauchsmaterial ist zerschlagen worden.

Ein internationales Netzwerk im Darknet, das Darstellungen von Kindesmissbrauch gegen Bezahlung in Bitcoin angeboten haben soll, ist von Ermittlern zerschlagen worden. Die Betreiber sollen dabei „in betrügerischer Absicht“ gehandelt haben – die Plattform stand seit knapp fünf Jahren im Visier der Behörden. Gezielt wurden Bilder schwerer sexualisierter Gewalt gegen Kinder eingesetzt, um Nutzer zum Erwerb weiterer Inhalte zu verleiten. Der mutmaßliche Betreiber betrieb von November 2019 bis zur Zerschlagung ein Netzwerk aus bis zu 287 Servern und nutzte einschlägige Linksammlungen und Darknet-Suchmaschinen, um auf die Seiten aufmerksam zu machen.

Die Methode war besonders perfide: Reale Missbrauchsdarstellungen dienten als Lockmittel, obwohl die bestellten Inhalte in vielen Fällen gar nicht geliefert wurden.

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Operation Alice

Über 373.000 Seiten wurden im Zuge der Ermittlungen abgeschaltet, 440 von insgesamt rund 600 Tatverdächtigen konnten identifiziert werden. Das gaben das Bayerische Landeskriminalamt, die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg sowie das Bayerische Justizministerium bekannt. Im Rahmen der sogenannten „Operation Alice“ wird derzeit weltweit gegen rund 600 Personen ermittelt, die zwischen Februar 2020 und Juli 2025 Zahlungen über die Plattform geleistet haben sollen. An den Ermittlungen waren 23 Staaten beteiligt, koordiniert durch Europol.

Der mutmaßliche Hauptverantwortliche der Plattform wird international gesucht. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen chinesischen Staatsbürger mit Wohnsitz in der Volksrepublik China. In Deutschland wurden Durchsuchungen bei 14 Verdächtigen in neun Bundesländern durchgeführt, insgesamt laufen Verfahren gegen 89 Beschuldigte.

Verdächtige in Österreich

In Österreich wurden vier Verdächtige ausgeforscht, die solches Material beziehen wollten. „Insgesamt konnten vier männliche Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 38 Jahren identifiziert werden“, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage. Es handle sich um zwei österreichische, einen bosnischen sowie einen ungarischen Staatsbürger in Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und der Steiermark.

Der Ungar sei saisonal in einem Tiroler Hotel beschäftigt gewesen. In Zusammenarbeit mit den ungarischen Behörden fanden Hausdurchsuchungen sowohl in Österreich als auch in Ungarn statt. Mehrere sichergestellte Datenträger werden nun ausgewertet.

„Das Bundeskriminalamt geht mit voller Härte gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Durch die enge internationale Zusammenarbeit ist es jetzt gelungen, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen, die im vermeintlichen Schutz der Anonymität agiert haben“, sagte Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich betonte, dass die Fake-Shops mit echten Missbrauchsdarstellungen geworben hatten. „Man darf nicht vergessen: Hinter jedem Bild, hinter jedem Video steht das unfassbare Leid eines Kindes.“ Das Verfahren zeige zudem, wie erschreckend groß die Nachfrage nach solchen Inhalten sei.