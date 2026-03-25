Meta verhandelt mit EU – Smart Glasses derzeit in Europa nicht zugelassen

Metas smarte Ray-Ban-Brille bleibt Europa vorerst verwehrt – und der Grund dafür ist komplizierter als zunächst zugegeben.

Metas neueste smarte Brille, entwickelt in Kooperation mit Ray-Ban, wird europäische Konsumenten noch deutlich länger warten lassen als ursprünglich geplant. Die Smart Glass Display-Variante mit integriertem Bildschirm verstößt gleich gegen mehrere EU-Richtlinien – das geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor, der sich auf interne Quellen beruft. Bislang ist das Gerät ausschließlich auf dem US-amerikanischen Markt erhältlich. Die Meta Ray-Ban Display wurde im Herbst 2025 in den USA lanciert.

Bereits im Jänner hatte Meta in einem Blogeintrag mitgeteilt, die Brille vorerst nicht wie vorgesehen in weiteren Ländern – darunter Großbritannien, Frankreich und Italien – auf den Markt zu bringen. Als offizielle Begründung nannte das Unternehmen eine zu hohe Nachfrage bei gleichzeitig unzureichenden Produktionskapazitäten.

Regulatorische Hürden

Dass Tech-Produkte auf ihrem Weg in den europäischen Markt immer wieder an regulatorischen Hürden scheitern, ist mittlerweile ein vertrautes Muster. Bereits Microsofts Copilot und Apples Intelligence-Funktionen erlebten aus eben diesem Grund erhebliche Verzögerungen. Im Fall der Smart Glass Display dürfte auch die eingebettete KI-Funktionalität eine wesentliche Rolle bei den Compliance-Problemen spielen.

Doch nicht nur Datenschutzfragen bereiten Meta Schwierigkeiten: Auch die Akkukonstruktion der Brille steht im Widerspruch zu neuen EU-Vorgaben. Ab 2027 sind alle in der EU vertriebenen Produkte verpflichtet, über einen austauschbaren Akku zu verfügen. Auch der US-Botschafter Andrew Puzder bestätigte diesen Umstand: „Wo ist der eine Ort auf der Welt, an dem man diese Brillen nicht verkaufen darf? Die Europäische Union. Warum? Weil man den Akku nicht rausnehmen kann.“

Metas Sonderregelung

Besonders Hersteller von Wearables wie smarten Brillen und Uhren zeigen sich gegenüber dieser Anforderung wenig kooperativ. Sie führen ins Feld, dass ein austauschbarer Akku die Laufzeit des Geräts verkürzen oder den Wegfall anderer Funktionen erzwingen könnte, da der verfügbare Bauraum schlicht nicht ausreicht.

Laut Bloomberg steht Meta derzeit in direktem Austausch mit der EU und dürfte darauf hinarbeiten, eine Sonderregelung für die Kategorie der smarten Brillen zu erwirken.