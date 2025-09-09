Britney tanzt in Unterwäsche zwischen Müll und Tierkot

Hinter den Mauern ihrer Millionen-Villa versinkt Britney Spears offenbar im Chaos. Während sie auf Instagram tanzt, häufen sich beunruhigende Berichte über verwahrloste Zustände.

In einer weitläufigen Villa in Thousand Oaks, Kalifornien, lebt Britney Spears auf rund 1.230 Quadratmetern Luxus. Das 2015 für 7,4 Millionen Dollar erworbene Anwesen mit über 13.000 Quadratmetern Wohnfläche und rund 20 Hektar Land steht jedoch aktuell im Mittelpunkt beunruhigender Berichte. Statt Eleganz und Wohlstand prägen offenbar Verwahrlosung und Unordnung das Bild – mit Hundekot auf den Böden. Das Umfeld der Sängerin zeigt sich zunehmend besorgt über ihren Zustand.

Nach dem Ende ihrer Ehe mit Sam Asghari im August 2023 suchte die Künstlerin Trost bei ihren Haustieren. Zunächst kam Malteser „Snow“ in ihr Leben, später folgte Hund „Sawyer“. Die Tiere sollten eigentlich Stabilität in ihren Alltag bringen, verschlimmern nun aber offenbar die chaotischen Zustände. Ein Vertrauter äußerte sich in der „Daily Mail“ über die Situation im Anwesen: „In ihrem Haus herrscht Unordnung. Sie beseitigt nicht die Hinterlassenschaften ihrer Hunde, beschäftigt keine tägliche Reinigungskraft und verhält sich nicht altersgemäß.“

Besorgniserregende Videos

Seit Monaten sorgt die Sängerin mit ihren Social-Media-Aktivitäten für Aufsehen. Die Grammy-Preisträgerin, die im November 2021 ihre langjährige Vormundschaft beenden konnte, veröffentlicht regelmäßig ungewöhnliche Videos auf Instagram. Das Repertoire reicht von Gesangseinlagen zu „Unfaithful“ oder „Kiss“ bis hin zu Tanzeinlagen mit Messern – meist spärlich bekleidet.

Die Aufnahmen offenbaren im Hintergrund den unaufgeräumten Zustand ihrer Wohnräume. In mehreren aktuellen Instagram-Videos sind unaufgeräumte Wohnbereiche mit verstreuten Kleidungsstücken und verschmutzten Böden im Hintergrund zu erkennen, was bei Fans und Medien zu anhaltender Besorgnis über ihren Lebensstil geführt hat. In einem ihrer Fan-Videos sind vor einem Spiegel verschmutzte Bodenflächen erkennbar, während vor der Couch Kleidungsstücke verstreut liegen.

Hilflose Angehörige

„Wir hofften, dass sie die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnt und ein funktionierendes, produktives und glückliches Leben führt. Das war stets unser Wunsch. Doch das geschieht nicht… Wir wollen nur ihr Wohlergehen, aber sie ist nicht mehr die Britney, die wir kennen. Das ist wirklich beunruhigend„, erklärt ein Familienfreund.

Trotz der Besorgnis über die Zukunft der Künstlerin wagt niemand einzugreifen – zu groß ist die Angst, den Kontakt zu ihr zu verlieren. Seit November 2021 genießt Spears ihre Unabhängigkeit, nachdem ihr Vater Jamie Spears 13 Jahre lang als Vormund fungierte und sie keine Entscheidungsgewalt über ihr Leben und Vermögen hatte – ein verständlicherweise heikles Thema für die Sängerin.

Der Popstar sorgte kürzlich mit einem ungewöhnlichen Auftritt am Flughafen für Aufsehen, wo sie mit einer Babypuppe gesichtet wurde. Von Glamour fehlt jede Spur: In Unterwäsche tanzend präsentiert sich die Sängerin in ihrem Haus, wo lose Kabel von der Decke hängen.

„Es ist derzeit eine ausweglose Situation. Ihre Angehörigen vermeiden Kritik, weil sie nicht aus ihrem Leben verschwinden wollen.“

Letztendlich bleibt Spears isoliert zurück – und ihre Anhänger können ihre Bedenken nicht mehr äußern, da die Kommentarfunktion auf Instagram mittlerweile deaktiviert wurde.