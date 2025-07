Chaotischer Juli: Bei diesen Sternzeichen meldet sich der Ex zurück!

Im Jänner 2025 könnten zwei Sternzeichen von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Während viele Menschen in dieser Zeit nach neuen romantischen Verbindungen Ausschau halten, sorgt der ab 18. Juli rückläufige Merkur im Zeichen des Löwen für eine andere Dynamik: Der Blick richtet sich zurück, alte Kontakte gewinnen an Bedeutung und unverarbeitete Gefühle drängen an die Oberfläche.

Für Menschen mit dem Sternzeichen Löwe zeichnet sich ein emotional bewegter Juli 2025 ab. Die Sonne verleiht in ihrem Heimatzeichen zwar Selbstvertrauen, doch gleichzeitig weckt der rückläufige Merkur unerledigte Beziehungsthemen. Eine Person aus vergangenen Tagen wird das Gespräch suchen – möglicherweise um Unausgesprochenes zu klären oder einen Neustart zu wagen. Ihre persönliche Einstellung entscheidet darüber, ob Sie sich auf diesen Kontakt einlassen möchten.

Fest steht: Die Vergangenheit meldet sich zurück und verlangt Beachtung. Ein hilfreicher Rat: Ein klärendes Gespräch muss nicht zwangsläufig in Versöhnung münden – manchmal dient es vor allem dem eigenen Heilungsprozess und hilft, in künftigen Beziehungen nicht dieselben Fehler zu wiederholen.

⇢ Nutzen Sie die transformative Kraft des Tages: Ergreifen Sie neue Chancen!



Wassermanns Überraschung

Auch Wassermann-Geborene erleben im Juli unerwartete Wendungen. Ihr Herrscherplanet Uranus bringt Überraschungen – vermutlich in Form einer plötzlichen Nachricht eines ehemaligen Partners, die unvermittelt auf dem Handy erscheint. Längst vergessen geglaubte Emotionen, verdrängte Themen oder eine spontane Erkenntnis könnten zu dieser Kontaktaufnahme führen.

Der sonst so freiheitsliebende Wassermann steht vor der Entscheidung: Lohnt es sich, abgeschlossene Kapitel neu aufzuschlagen? Die astrologischen Konstellationen empfehlen Aufgeschlossenheit, aber auch Klarheit über die eigenen Wünsche. Reflektieren Sie, ob diese Kontaktaufnahme positive Resonanz in Ihnen auslöst oder ob lediglich Nostalgie mitschwingt und die Gefahr besteht, dass sich frühere Konflikte wiederholen könnten.

Ob dieser unerwartete Kontakt tatsächlich eine zweite Chance darstellt oder nur offene Fragen beantwortet, hängt von den individuellen Umständen ab.

Die astrologischen Vorzeichen deuten jedenfalls darauf hin, dass diese beiden Sternzeichen mit einer Nachricht aus ihrer romantischen Vergangenheit rechnen sollten.

Wissenschaftlicher Blick auf Astrologie

Während astrologische Vorhersagen für viele Menschen eine interessante Perspektive bieten, ist es wichtig zu erwähnen, dass es aus wissenschaftlicher Sicht keine empirischen Beweise gibt, die den Einfluss von Planetenkonstellationen auf menschliche Beziehungen belegen. Die moderne Wissenschaft ordnet die Astrologie in den Bereich der Pseudowissenschaften ein, da ihre Behauptungen nicht durch empirische Forschungsmethoden bestätigt werden können.

Viele Menschen schätzen Horoskope dennoch als Inspirationsquelle oder als Anlass zur Selbstreflexion. Psychologisch betrachtet können sie durchaus wertvoll sein, indem sie zum Nachdenken über persönliche Beziehungen anregen – unabhängig davon, ob die Sterne tatsächlich Einfluss nehmen oder nicht.