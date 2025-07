Hitze-Alarm: Diese Alltagsgegenstände können im Auto explodieren!

Wenn die Sonne vom Himmel brennt, wird das Auto zur tödlichen Falle – nicht nur für Lebewesen. Bestimmte Alltagsgegenstände können bei Hitze sogar explodieren.

Bei sommerlichen Temperaturen verwandeln sich abgestellte Fahrzeuge rasch in gefährliche Hitzefallen. Dieses weithin bekannte Problem wird offenbar noch immer unterschätzt: In der prallen Sonne können die Innenräume geparkter Autos binnen weniger Minuten auf über 60 Grad aufheizen – selbst im Schatten steigen die Temperaturen erheblich an. Diese extremen Bedingungen führen nicht nur zu unangenehmen Hitzestaus, sondern bergen tatsächlich Explosionsrisiken.

Besonders besorgniserregend ist, dass viele Verkehrsteilnehmer diese Gefahr nach wie vor nicht ernst genug nehmen.

Welche Gegenstände Sie bei hohen Außentemperaturen keinesfalls in Ihrem Fahrzeug zurücklassen sollten, erfahren Sie in der folgenden Übersicht.

Druckbehälter gehören zu den gefährlichsten Gegenständen im Auto bei Hitze. Deosprays, Haarsprays und Desinfektionsmittel, aber auch Reinigungsmittel und Frostschutz können bereits ab 50 Grad Celsius durch den steigenden Innendruck platzen. Die Folgen können zerbrochene Scheiben und erhebliche Sachschäden sein.

Auch scheinbar harmlose Getränkedosen und Plastikflaschen können bei direkter Sonneneinstrahlung explodieren. Das Wasser dehnt sich bei Hitze aus, und der Druck im Inneren steigt, bis der Behälter nachgibt. Besonders kohlensäurehaltige Getränke reagieren empfindlich auf Hitzeeinwirkung.

Viele unterschätzen die Gefahr, die von elektronischen Geräten wie Smartphones, Laptops oder portablen Akkus ausgeht. Diese können bei extremer Hitze überhitzen und im schlimmsten Fall Feuer fangen. Lithium-Ionen-Akkus reagieren besonders empfindlich auf hohe Temperaturen und sollten daher niemals offen im Fahrzeug liegen gelassen werden.

Ein weiteres Risiko stellen Feuerzeuge dar, die ebenfalls unter Druck stehen und bei Hitze explodieren können. Besonders gefährlich: Feuerzeuge verstecken sich oft in Handtaschen oder Jackentaschen und werden so leicht vergessen.

Expertinnen und Experten raten dringend dazu, alle genannten Gegenstände bei sommerlichen Temperaturen aus dem Fahrzeug zu entfernen. Die Prävention ist einfach, kann aber schwerwiegende Schäden verhindern und im Extremfall sogar Leben retten.