Mit Messer und Kokain erwischt: Reifenschlitzer attackiert Polizeiauto

Ein 33-jähriger Österreicher wurde am Dienstagnachmittag in Innsbruck vorübergehend festgenommen, nachdem er verdächtigt wird, den Hinterreifen eines Polizeifahrzeugs beschädigt zu haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr in der Amraser Straße, wo der Mann von aufmerksamen Passanten dabei beobachtet wurde, wie er am Reifen eines abgestellten Streifenwagens hantierte.

Die Zeugen alarmierten umgehend einen Polizeibeamten, der zu diesem Zeitpunkt mit der Verkehrsregelung bei einer nahegelegenen Demonstration beschäftigt war. Als der Polizist zu seinem Fahrzeug eilte, konnte er feststellen, dass bereits Luft aus dem Reifen entwich.

Belastende Beweislage

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Messer sowie eine geringe Menge Kokain. Trotz der belastenden Umstände zeigte sich der 33-Jährige nicht geständig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck übernimmt nun die weitere rechtliche Bearbeitung des Falls. Die Polizei bittet die bereits bekannten sowie mögliche weitere Zeugen des Vorfalls, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 in Verbindung zu setzen.

Hintergründe zur Demonstration

Die Demonstration, in deren Umfeld der Vorfall stattfand, ereignete sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort in der Amraser Straße. Ob ein Zusammenhang zwischen der Versammlung und der Beschädigung des Polizeifahrzeugs besteht, wurde von den Behörden bislang nicht bestätigt. Die Polizei intensiviert ihre Suche nach weiteren Zeugen, die Beobachtungen zur Tat oder zum Geschehen rund um die Demonstration machen können.

📍 Ort des Geschehens