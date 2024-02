Das googeln Amerikaner über Bosnien, Kroatien & Co.

In der heutigen digitalen Welt sind Suchmaschinen wie Google zu einem Fenster in die kollektive Psyche der Gesellschaft geworden. Sie enthüllen, was uns bewegt, was uns verwirrt und was uns fasziniert. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die meistgesuchten Begriffe und Fragen in verschiedenen Ländern.

Google hat kürzlich die Liste der am häufigsten gesuchten Begriffe im Jahr 2023 veröffentlicht und gibt damit einen Einblick in die populärsten Trends. Fußball dominiert erneut die Interessen in Kroatien, was die These bestätigt, dass Fußball die wichtigste Nebensache im Leben ist.

In der Zwischenzeit hat das Unternehmen CashNetUSA eine Karte veröffentlicht, die die häufigsten Fragen der US-Bürger zu europäischen Ländern zeigt. Die Amerikaner sind besonders daran interessiert, ob Serbien Russland unterstützt und ob die gesamte Küste Kroatiens wirklich ihr gehört. Auch der Name Montenegro hat Interesse geweckt, da viele sich fragen, ob dieses Land einen spanischen Namen hat.

Die Daten von CashNetUSA zeigen auch, dass die Amerikaner am meisten daran interessiert sind, warum Bosnien und Herzegowina zwei Namen hat. Diese Frage dominiert auch unter denen, die planen, Bosnien und Herzegowina zu besuchen oder sich zumindest dafür interessieren. Sie sind neugierig auf die Bosnier und Herzegowiner, die Sehenswürdigkeiten des Landes und die Gründe für einen Besuch.