Das passiert wenn man an der Tankstelle raucht (VIDEO)

Ein Mann erlitt schwere Verbrennungen an den Beinen, nachdem er sich beim Tanken an einer Tankstelle eine Zigarette anzündete.

Ein Überwachungsvideo von einer Tankstelle in Russland in der Stadt Tscheljabinsk ging schnell viral. Es zeigt einen Mann, der nonchalant beschließt, an der Tankstelle eine Zigarette zu rauchen.

Wenige Augenblicke später traten die erwarteten Folgen ein und ein Feuer brach aus. Dem Mann gelang die „Flucht“ und das bereits brennende Auto wegzufahren.

Er kam jedoch nicht unversehrt davon. Seine Beine wurden so sehr verbrannt, dass er sich derzeit nach einer Hauttransplantation im Krankenhaus erholt.

Nur Glück im Unglück hatte er mit der wahnsinnigen Idee, denn sein Leben ist nicht in Gefahr.

Wie diese unüberlegte Handlung ausgegangen ist, können Sie im folgenden Video sehen.