Vater führt seine fünf Kinder an der Leine (VIDEO)

Der fünffache Kindesvater Jordan Driskell aus den USA führte seine Kinder an der Leine spazieren, um sie vor Gefahren und Verletzungen zu schützen. Der Mann filmte die ganze Aktion und teilte das Video über soziale Netzwerke, was heftige Diskussionen und eine Flut an negativen Kommentaren auslöste.

In dem Video ist zu sehen, wie Jordan fünf Leinen in der Hand hält, die jeweils zu einem Kind mit angelegtem Sicherheitsgurt führen. Innerhalb von nur drei Tagen erreichte das betreffende Video 3 Millionen Views und zehntausende Kommentare.

Der Kindesvater, der mit den Leinen sicherstellen wollte, dass keines seiner Kinder davonlaufen oder sich in Gefahr bringen konnte, wurde von manchen Usern dafür aufs Schärfste verurteilt, während andere wiederum Verständnis für die Sicherheitsvorkehrung zeigten und meinten, dass die Betreuung von fünf Kindern kein Leichtes sei.

„Diejenigen, die mich verurteilen, weil ich Sicherheitsleinen verwende, um meine Kinder zu schützen, sollen nur für ein paar Stunden in meine Rolle schlüpfen“, lautete die kurze Antwort von Jordan auf die Kommentare in den sozialen Netzen.

Gegenüber den Medien erklärte der Kindesvater, dass seine Kinder sehr neugierig sind und gerne mal weglaufen, um die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Die Leinen sollen den belasteten Eltern dabei helfen, den Überblick zu bewahren und besser durch den Tag zu kommen.