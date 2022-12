Decke stürzte über Babys im Kindergarten ein (FOTO)

In einem Kindergarten in Indjija, Serbien, kam es zu einem großen Unfall, als die Decke im Kindergarten, in dem die jüngsten Kinder untergebracht waren, einstürzte.

Nach Angaben des Rettungsdienstes seien sechs Kinder verletzt worden, zum Glück seien die Verletzungen aber gering, berichtet ein Balkan-Medium. Sie wurden alle ins Krankenhaus in Novi Sad gebracht, wo leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Kratzern an Kopf und Händen festgestellt wurden.

In der Zwischenzeit wurde nur ein Kind zur weiteren Beobachtung behalten, da vermutet wird, dass es eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Die anderen wurden nach Hause gebracht.

Die Fotos zeigen, dass der größte Teil der Decke auf mehrere der Kinderbetten gefallen ist. Es ist offensichtlich, dass nur durch Glück ein viel tragischer Unfall vermieden wurde.