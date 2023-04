Dejan Dragojevic will den Islam in Serbien verbreiten

Dejan Dragojevic hat in der Reality-Sendung „Zadruga“ zugegeben, dass er die muslimischen Bräuche respektiert hat. Er betonte, dass es nichts Schöneres gibt, als mit Menschen zusammen zu sein, die einem ähnlich sind.

„Ich bin freiwillig in Saudi-Arabien, in Mekka, wo Allah seine Sklaven ruft. Ich bin seit ein paar Tagen hier und das Gefühl ist unglaublich. Dies ist das Haus Allahs, er hat mich gerufen. Hier bin ich mit meinen Brüdern und Schwestern aus Novi Pazar und aus Bosnien und Herzegowina. Jeder Muslim muss hierher kommen, aber es ist nicht einfach“, erzählt Dejan.

„Ich hatte keine Notwendigkeit, über den Islam zu sprechen. Die Leute hätten mich nicht verstanden.“, setzt der Reality-Star fort.

„Ich faste und lese nicht alles, was in den Medien geschrieben wird. Ich bin vor vier Jahren zum Islam konvertiert. Es war meine Entscheidung. Warum sollte mich wer zwingen? Als ich das Gefühl hatte, dass ich ein Moslem bin, habe ich es auch gezeigt. Ich habe in ‚Zadruga‘ gebetet. Ich habe nie ein Gebet übersprungen, manche wussten es und manche nicht. Ich liebe es, ein Moslem zu sein.“ sagt Dejan zum Schluss.