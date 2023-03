Konvertierung zum Islam? Jetzt packt Dejan Dragojevic aus!

Dejan Dragojevic, ein ehemaliger Teilnehmer der Reality-Show „Zadruga“, hat in einem Video auf seinem YouTube-Kanal über seinen Glaubenswechsel zum Islam gesprochen. Während seiner Ehe mit Dalila Mujic hat er vor vier Jahren den Islam angenommen und betet seitdem regelmäßig in einer Moschee. In dem Video erzählt er von seinen Erfahrungen und teilt sein Wissen über den Glauben.

Dejan reiste während des Ramadans nach Mekka, um eine Moschee zu besuchen und den Omra zu machen. Er trägt eine Gelabija und erklärt in einem Video, dass er seit vier Jahren Muslim ist und dies sein vierter Ramadan ist. Er betont, dass er kein Alkohol trinkt, kein Schweinefleisch isst und fünfmal am Tag in die Moschee geht.

Huso, ein Freund von Dragojevic, sagte, dass er Dejan als einen guten Jungen kennt, der sich regelmäßig bei ihm meldet. Er ist stolz darauf, dass sie Freunde sind.

Dalilas Mutter Emina Mujic enthüllte gegenüber „Blic“, dass er zum Islam konvertiert war und regelmäßig die Moschee besuchte und betete.