Futsal Liga: Stella Rossa gegen Diamant Linz im Final Duell

Am Sonntag geht es wieder sportlich bis an die Grenzen: bei einem morgentlichen Duell tritt Stella Rossa gegen Diamant Linz an. Beginn: 11:15 Uhr in der Sporthalle Simmering.

Diesen Sonntag kann man sich auf ein Match der Extraklasse freuen! Die Futsal Liga ruft in der Rundhalle Simmering zum zweiten Duell in der Finalserie auf. Rekordmeister Stella Rossa hat dabei die Chance einen Ausgleich für die letzte Niederlage zu erzielen. Diamant Linz könnte sich allerdings mit einem Sieg den Titel vorzeitig sichern und die gegnerische Mannschaft ausstechen.

Eine Niedrlage schmerzt. Besonders wenn man nicht dabei sein kann. So wie Aleksandar Ristovski, Trainer von Stella Rossa, der das Spiel seiner Mannschaft nur aus dem Krankenbett raus verfolgen konnte. „Nach der bitteren 3:0-Niederlage gegen Diamant Linz liegen wir in in der Final-Serie 0:1 hinten„, muss sich Ristovski eingestehen.

Auch für Stella Rossa-Kapitän David Rajkovic ist der Punkteverlust hart: „Das ist brutal und bitter, so zu verlieren. Das sollte uns nicht passieren, so viele Top-Chancen liegen zu lassen„. Deshalb geht es bei Stella Rossa am kommenden Wochenende um alles!

Um 11:15 Uhr geht es am Sonntag los! In der Sporthalle Simmering (Florian-Hedorfer-Straße 24) wollen Stella Rossa das das dritte Entscheidungsspiel erzwingen! „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, aber wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir mit solchen Situationen gut umgehen können!„, zeigt sich Trainer Ristovski entschlossen.

Stella Rossa tritt gegen Diamant Linz im Final Duell an. (FOTO: Futsal-Blog.at)

Stella Rossa VS. Diamant Linz Wo? Sporthalle Simmering (Florian-Hedorfer-Straße 24)

Sporthalle Simmering (Florian-Hedorfer-Straße 24) Wann? Sonntag, 02. April 2023

Sonntag, 02. April 2023 Wie? Der Eintritt kostet EUR 5,-. KOSMO wünscht viel Spaß beim Match!

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Rückspiel: Stella Rossa gegen FC Ljuti Krajisnici Linz im Futsal

Halbfinale: Stella Rossa gegen FC Ljuti Linz im Futsal

“Lasst die Leute Fußball spielen” – Das fordert Futsal-Legende Ristovski