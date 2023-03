Stella Rossa muss Niederlage gegen ASKÖ Diamant Linz im Futsal einstecken

Ohne Trainer mussten beide Mannschaften am Wochenende ihr Spiel abliefern. Ein ebenbürtiges Match, dass nur eine Mannschaft weiter ins Finale brachte.

Im ersten Spiel der Finalserie der 1. Österreichischen Futsal Bundesliga trat Stella Rossa gegen die Mannschaft des ASKÖ FC Diamant Linz an. Dabei steckten die Kicker aus Wien am Sonntag eine Niederlage gegen die Linzer Mannschaft ein. Das Spiel endete vor einem Publikum aus rund 500 Zuschauern mit einem 3:0. Somit steht es im Finale in der Best of Three-Serie 1:0 für die Linzer.

Den Titel „Man of the Match“ ergatterte dieses mal ASKÖ FC Diamant Linz-Sportchef Agan Fejzic. Er analysiert zum Schuss die Spielleistung von Stella Rossa: „Das war das beste Spiel von Stella in dieser Saison. Sie haben in gewissen Situationen kein Glück gehabt, so dass der Ball nicht reingegangen ist“.

Beide Mannschaften Trainerlos

Kurzfristig mussten sowohl Stella Rossa als auch der ASKÖ ohne Trainer das Spiel am Sonntag bestreiten. Denn der Trainer des ASKÖ, Ilija Simic, durfte das Spiel aufgrund einer roten Karte im vorherigen Match nicht besuchen. Und Aleksandar Ristovski, Trainer von Stella Rossa, lag kurzfristig mit einer Corona-Erkrankung im Bett. So duellierten sich die beiden Mannschaften am Sonntag trainerlos und auf Augenhöhe.

