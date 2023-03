Drama um Gudelj: Spieler bricht während Match zusammen (VIDEO)

Fünf Minuten oder 300 Sekunden am Samstag dauerten wie eine Ewigkeit, während Dragisa Gudelj, ein Sportler serbischer Herkunft und Fußballspieler bei FC Cordoba, auf dem Feld um sein Leben kämpfte.

Obwohl die Medizin sagt, dass drei Minuten ohne Puls für eine Person so gefährlich sind, dass sie bleibende Hirnschäden hinterlassen können, stand der junge Fußballer nach 300 Sekunden nach dem Zusammenbruch auf und wollte zurück auf das Feld.

Nur den Sanitätern des medizinischen Teams von Cordoba, die schnell gehandelt und Gudelj auf dem Feld wiederbelebt haben, ist für den guten Ausgang zu danken.

„Wenn es ihm in einer anderen Situation passiert wäre, würden wir vielleicht nicht über dasselbe Ergebnis sprechen“, sagte Jose Bretones, Direktor des medizinischen Dienstes von Cordoba, nachdem er dem serbischen Verteidiger das Leben gerettet hatte.

Er und das Team, bestehend aus Antonio Escribano und Martín Luna sowie dem Kardiologen José María Segura und der Ärztin Veronica Arroyo, kamen von der Tribüne herunter und dank ihrer Reaktion und ihres Wissens wurde Dragisas Leben gerettet. Ihnen war es nicht erlaubt, auch einen winzigen Fehler zu machen, sie begannen sofort mit einer Herzdruckmassage und einem Wiederbelebungsmanöver mit einem Defibrillator. Es dauerte bis zu zwei Drücke, bis der Fußballer zum Bewusstsein kam und so das Stadion verließ. Er wurde ins Krankenhaus transportiert, was seine Teamkollegen beruhigte und auch alle im Stadion.

Der Fußballer wurde auf die Intensivstation transportiert, wo er problemlos übernachtete und die Ursache des Zusammenbruchs noch länger untersucht wird. Jetzt warten die Tage auf ihn, in denen bekannt sein wird, wie seine Chancen auf eine Rückkehr ins Feld stehen.

Dragisas Bruder, der berühmte Sevilla-Fußballer und serbische Nationalspieler Nemanja Gudelj, drückte in einer Erklärung seine Dankbarkeit für die „Liebe und Sorge um seine Gesundheit“ seines Bruders aus.

„Ich möchte mich im Namen meiner Familie herzlich für die Zuneigung und Besorgnis über Dragis Gesundheitszustand bedanken. Dank des sofortigen Eingreifens der medizinischen Dienste von Cordoba CF lebt mein Bruder weiter“, so der serbische Nationalspieler Nemanja, der seine Dankesworte an das Team des Krankenhauses Reina Sofia de Cordoba betonte. „Trotz der schwierigen Situation haben wir eure Unterstützung und Freundlichkeit gespürt, Gesten, die wir nie vergessen werden.“, schrieb Gudelj, der von der schockierenden Nachricht tief betroffen war, die er während des Aufenthalts bei der Nationalmannschaft erhielt, die sich für das Spiel gegen Montenegro am Montag für die Qualifikation zur Europäischen Meisterschaft 2024 vorbereitet.

In dem Brief erwähnt der Sevilla-Fußballer die Ärzte Jose Miguel Bretones, Antonio Escribano und Martín Luna, die Physiotherapeuten Alex Rueda und Fran Plaza sowie Dr. Veronica Arroyo und den Kardiologen Jose Maria Segura und dankt ihnen für die gute Behandlung vom Feld bis zum Krankenhaus in Cordoba.