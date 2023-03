ÖFB-Nationalspieler will nicht für Österreich spielen und wechselt Verband

In einer bitteren Nachricht für das österreichische Fußball-Nationalteam gibt es einen Wechsel in den Reihen der Nachwuchsspieler: Adis Jasic wird zukünftig nicht mehr für Österreichs Nationalteam auflaufen. Der talentierte Spieler hat sich entschieden, seine Loyalität einem anderen Land zu schenken und damit für die österreichischen Fußballfans eine große Enttäuschung ausgelöst.

Die Entscheidung von Adis Jasic, nicht mehr für das österreichische Nationalteam aufzulaufen, kommt überraschend. Der 20-Jährige galt bisher als ein vielversprechender Fixpunkt im ÖFB-Nachwuchs. Schon in jungen Jahren konnte er sich einen Namen machen: In seiner Karriere absolvierte Jasic sechs Einsätze für die U16, erzielte in zwölf Spielen für die U19 vier Tore und lief auch bereits zwei Mal für die U21 auf. Als Spieler von Wolfsberg konnte er sich außerdem in der österreichischen Bundesliga etablieren und zeigte auch dort großes Potenzial. Angesichts dieser vielversprechenden Leistungen ist der Wechsel zu einem anderen Nationalteam ein herber Verlust für das österreichische Fußball-Nachwuchssystem.

Adis Jasic hat nun offiziell entschieden, Österreich zu verlassen – zumindest was das Nationalteam betrifft. Der talentierte Nachwuchsspieler wird zukünftig für Bosnien und Herzegowina spielen und damit die Farben seines neuen Heimatlandes vertreten. Für die österreichischen Fußballfans ist dies eine schmerzliche Nachricht, denn Jasic galt als vielversprechender Hoffnungsträger für die Zukunft. Jedoch gibt es auch eine positive Nachricht für die Anhänger seines Klubs: Jasic wird weiterhin in der österreichischen Bundesliga zu sehen sein, da sein Vertrag bei Wolfsberg noch bis 2025 läuft.