Der teuerste Burger des Balkan (VIDEO)

Der teuerste Burger am Balkan wird in der „Kraken Bar“ auf der Insel Vir in Kroatien serviert und kostet stolze 166 Euro, berichten kroatische Medien.

“Ja, das ist richtig. Der Burger kostet 166 Euro. Aber ich mache damit ein Verlustgeschäft, weil die Zutaten so teuer sind. Deswegen werde ich in der nächsten Saison den Preis verdoppeln. Der Burger wird 320 Euro kosten”, erzählt der Bar-Besitzer Basic für „Zadarski.hr“.

Der kostbare Burger wird aus „zwei verschiedenen Sorten erstklassigem, gereiftem Rindfleisch“ zubereitet, was eben seinen Preis hat.

„Der Burger besteht insgesamt aus drei Fleischsorten, jeweils aus Land-, Luft- und Wassertieren“, erklärt der Restaurantbesitzer.

Wie der Gastronom für die Medien erzählt, werden die mit Braunzucker karamellisierten Burger-Buns selbst gemacht. Die Grand Marnier Sauce wird mit hochwertigem Cognac zubereitet, und zu den weiteren exquisiten Zutaten gehören Gänseleber, karamellisierte Zwiebeln in Rotweinsauce, selbst gezüchtete Rucola in 100% Balsamico-Essig, englischer Käse, für den eine spezielle Einfuhrerlaubnis notwendig ist, sowie eine italienische Käsespezialität, deren Reifung in einer natürlichen Höhle stattfindet. Als Beilage zum dem so zubereiteten Burger werden Kirschtomaten in einer Mandarinen-Vinaigrette serviert, und die ganze Köstlichkeit mit einem Hummer-Schwanz dekoriert.

“Wenn ich alle Kosten berücksichtige, komme ich auf einen Selbstkostenpreis von über 166 Euro. Deswegen werde ich den Preis nächstes Jahr verdoppeln müssen, weil ich so keinen Gewinn mache. Die Zutaten sind sehr exklusiv und nicht einfach zu bekommen“, so der Restaurantbesitzer.

“Meine Familie ist seit langem in der Gastronomie tätig, ich bin viel gereist und habe schon viele Spezialitäten gekostet. Vielleicht ist das der teuerste Burger in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, aber er ist gewiss nicht unter den teuersten auf der Welt. In Belgien können Sie einen mit Diamanten und Goldblättern besetzten Burger probieren, der kostet 30.000 Dollar“, meinte Basic.

Dieses Jahr wurden sieben Portionen des teuren und exquisiten Burgers verkauft, wie der Bar-Besitzer Basic im Gespräch für die Medien erklärte.

