Diese 3 Sätze zerstören deine Beziehung!

Dass es hin und wieder zu Streitigkeiten zwischen Paaren kommt, ist vollkommen normal und sogar produktiv. Doch drei bestimmte Sätze sollte man im Streit niemals von sich geben, sie können nämlich deine Beziehung ruinieren.

Es ist Studien zufolge extrem wichtig, eine gute Streitkultur zu entwickeln und folgende drei Sätze zu vermeiden, die laut Experten am häufigsten für das Ende von Beziehungen verantwortlich sind.

1. “Warum ist es zwischen uns nicht mehr so wie früher?”

Dass sich im Leben Dinge ändern, ist unvermeidbar. Anstatt dafür aber seinen Parnter verantwortlich zu machen, sollte man stattdessen lieber konkret aussprechen, was man an der Vergangenheit vermisst und was man haben möchte!

Auf der nächsten Seite geht’s weiter!